Okay Yokuşlu doğum gününde sözleşme yeniledi

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Okay Yokuşlu'nun gelecek sezon bitiminde sona erecek sözleşmesini 2 yıl uzattı.



Medical Park Arena'da düzenlenen ve kulüp başkanı Muharrem Usta'nın da yer aldığı törende 23. yaş gününü kutlayan Okay Yokuşlu, kendisini 2019-2020 sezonu sonuna kadar bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Usta, imza töreninde yaptığı konuşmada, Okay Yokuşlu'nun tesadüf olarak doğum gününün imza törenine denk geldiğini, bunu planlamadıklarını kaydetti. Usta, şöyle devam etti:



"Hepimiz biliyoruz ki Trabzonspor son yıllarda çok önemli süreçlerden geçiyor ve doğası gereği yeni bir yapılanma içindeyiz. Bu yeniden yapılanmada üzerinde durduğumuz en önemli konu karakter konusu. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi herhangi bir takımın başarılı olabilmesinin en önemli anahtarlarından biri karakterli oyunculara sahip olunması. Karakteri iki anlamda düşünüyoruz. Birisi gerçekten insan karakteri, diğeri futbol karakteri. İşte Okay, Trabzonspor ve futbol camiası açısından her iki özelliğe sahip çok değerli bir oyuncu, kardeşimiz, gencimiz."



Okay'ın bugüne kadar herkesin beğenisini kazandığını, genç futbolcu için yeni bir dönemin başladığını belirten Usta, şöyle konuştu:



"İyi oyuncuların bir arada olduğu, arkadaşlık, dostluk, yardımlaşmanın en üst seviyede olduğu takım çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yapıyı oluşturmak için takımın içinde bahsettiğimiz özelliklere sahip oyuncu ne kadar çok varsa başarı yakalama ihtimali yükseliyor. Trabzonspor'un içerisinde şu anda var olan oyuncularla ilgili altını çizerek net şekilde ifade etmek isterim ki bizleri olağanüstü mutlu eden çok oyuncu var, hatta tüm oyuncularımız böyle. Her birine buradan teşekkür ediyorum."

"TRABZONSPOR, YENİ OYUNCULAR KATACAK"



İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muharrem Usta; Selçuk İnan ve Burak Yılmaz gibi oyuncuların transfer gündemlerinde bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Takımı yapılandırıyoruz. Yapılandırırken de gelen ve giden oyuncular her zaman olacaktır. Trabzonspor bundan sonrası için kadrosuna mutlaka yeni oyuncular katacak. Şu an bunları konuşmak için erken. Çünkü bizim iş planımız, önümüze koyduğumuz hedefler var. Takımın her tarafını iyi biliyoruz. En doğrusunu yapacağız. İsimleri bugün konuşmayalım."

OKAY: HUZURUMU BOZMAK İSTEMEDİM



Okay Yokuşlu ise kulüp başkanı Muharrem Usta'nın söylemlerinin kendisi için doğum günü hediyesi olduğunu belirtti.



Genç futbolcu, "Şu anda kulüp içinde yönetimden teknik ekibe kadar, takım arkadaşlarım, personelimiz büyük uyum içindeyiz. Ben de uyum içindeki bir parçayım ve çok mutluyum. Yakalayacak olduğumuz başarılarda bana da bir pay sahibi olabilme şansı verdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Trabzonspor'a ilk geldiği günkü heyecanı yaşadığını anlatan Okay, "Burada mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Takım içinde hiçbir taraf bozuk diyemem. Herkes işini çok iyi yapıyor, taraftarımız arkamızda. Biz de çok şükür onlara karşılık vermeye başladık. Mutluyum, huzurluyum ve bu huzurumu bozmak istemedim. Büyük başarılar yakalayacağımıza inandığım için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.



Okay, sezon başında yeniden yapılanma içinde oldukları için bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bazı şeyler hemen olmuyor, oturması zaman alıyor. Hocamız ve takım arkadaşlarım gerçekten bu başarıyı yakalama yolunda maksimum çaba sarf ediyoruz. Bunun meyvelerini almaya başladık. Ben ve takımımız daha iyi olmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimde dışarıdan duyduklarımdan daha fazlasını yaşadım. Bir şehrin sembolü Trabzonspor ve herkes onun arkasında. Trabzon halkı her şeyi, sevinci, üzüntüyü uçlarda yaşıyor. Onların sevincini görmek bizi daha mutlu ediyor. İnsanların takıma, Trabzonspor'a bağlılığı beni en çok etkileyen şey oldu. Kardemir Karabükspor maçında attığım gole annem babam benden daha fazla sevindi. Her zaman daha iyi olmaya çalışacağım. Burada bir şeyler başardıktan sonra ben de Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum."