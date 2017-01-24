Doğu'da soğuklar Sibirya'yı katladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan ve Sibirya'da bugün ölçülen hava sıcaklığını bile geride bırakan dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu genelinde soğuk hava, bir süredir etkili oluyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32,2 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde, şehir merkezi olarak ise en düşük sıcaklık yine sıfırın altında olmak üzere 31 derece ile Ağrı'da ölçüldü.



Şehir merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ardahan 27, Erzurum'da 21, Iğdır ve Erzincan'da ise 14 derece kaydedildi. Bölgede etkili olan soğuk hava, bugün sıcaklığın sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Sibirya'yı geride bıraktı.



DOĞU'DA SOĞUKLAR SİBİRYA'YI KATLADI



Hayatı olumsuz etkileyen soğuklar sebebiyle Ağrı ve Erzurum'da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, çeşmeler dondu.



Özellikle güneş almayan alanların buzla kaplandığı her iki kentte, bazı vatandaşların gece yakıt depolarının donmaması için araçlarını battaniyeyle örttüğü gözlendi.



ARDAHAN



Pus ve sisin de etkisini gösterdiği Ardahan'da ise soğuk nedeniyle vatandaşlar, sokağa çıkmaktan kaçınıyor. Sabah saatlerinde evden işe gitmeye çalışan ve soğuk dolayısıyla zor anlar yaşayan bazı kişilerin kaş ve kirpikleri kırağı tuttu.



Sibirya'yı aratmayan soğuktan dolayı kentte yaşam adeta dondu, oluşan buzlar sebebiyle Ardahanlılar yürümekte güçlük çekti.



Akarsu ve çeşmelerin donduğu Ardahan'da ev ve iş yerlerin camları buz tuttu, açık alanda park edilen araçlar da kırağı ile kaplandı.



IĞDIR



Bölgedeki etkili olan soğuk hava, çevresindeki Ağrı Dağı ve diğer dağların arasındaki daha alçak rakımlı alanda kurulu olduğu için mikroklima özelliği olan Iğdır'da da yaşamı olumsuz etkiledi.



Mikroklima özelliği yüzünden Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimine sahip ili olarak bilinen Iğdır'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düşmesi sebebiyle ev ve işyerlerindeki musluklar dondu, ağaçlar kırağıyla beyaza büründü.



Vatandaşlar gece saatlerinde araçlarının donmaması için battaniye ve kilimlerle araçlarının üzerini örterek önlem almaya çalıştı.



Iğdır-Ağrı, Iğdır-Kars ve Iğdır-Nahçıvan karayolunda etkili olan sis ve buzlanma da sürücüler zor anlar yaşattı.



Bölgede bugün en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Iğdır, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da da ise 12 derece olması bekleniyor.