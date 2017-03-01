Doğu'da havalar ısınıyor

Gece en düşük sıfırın altında 16 dereceyle Kars'ta ölçülen hava sıcaklığı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don, sabah Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevresinde yer yer sis ve pus görülecek.



Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ardahan'da 14, Ağrı'da 11, Iğdır'da 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.



Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 14, Erzurum'da 5, Iğdır ve Ardahan'da 4, Kars'ta 3, Ağrı'da sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor.



Kar kalınlıkları da Ağrı'da 65, Erzurum'da 29, Kars'ta 15, Ardahan'da 10 ve Iğdır'da 3 santimetre olarak kaydedildi.



Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunmasını istedi.