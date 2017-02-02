Son Dakika!
02 Şubat 2017 07:28 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2017 07:30

Doğubayazıt'ta kaçakçılık operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 54 bin 543 adet ilaç ele geçirildi.

Doğubayazıt'ta kaçakçılık operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu, ilçeden İran'a ilaç sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Doğubayazıt otogarına düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda, piyasa değeri 41 bin 989 lira olan toplam 54 bin 543 adet ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili A.C. ve M.J. gözaltına alındı.

Etiketler: operasyondoğu beyazıtkaçakçı


0Yorum Yap