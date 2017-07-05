Doğu ve Güneydoğu'da ihracat yüz güldürdü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden bu yılın ilk 6 ayında 906 milyon 132 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde DAİB'in sorumluluk alanındaki 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.



Bu dönemde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarımda yüzde 5, maden sektöründe de yüzde 4'lük artış gösterdi.



Aynı dönemde toplam 906 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapılan söz konusu illerde, geçen ayın ihracat rakamı ise 152 milyon 115 bin dolar oldu.



Birliğin ocak–haziran dönemi ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti.



İHRACATIN BÜYÜK KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN



Birliğin sorumluluk alanından söz konusu dönemde yapılan ihracatın 738 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.



Bu dönemde yaklaşık 128 milyon 618 bin dolarlık kimyevi madde, 126 milyon 863 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 102 milyon 485 bin dolarlık makine ve aksamları, 79 milyon 358 bin dolarlık çelik, 60 milyon dolarlık demir ve demir dışı metaller ile 60 milyon dolarlık da elektrik-elektronik ve hizmet sektörü ürünlerinde ihracat yapıldı.



Tarım ürünlerinden de yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik artışla 132 milyon 258 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı süreçte yüzde 4'lük artış olan madencilik sektöründe ihracat rakamı ise 35 milyon 243 bin dolar oldu.



Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 6 ayda 28 milyon 682 bin dolarlık, yaş meyve ve sebzeden 22 milyon 82 bin dolarlık, meyve sebze mamullerinden 8 milyon 117 bin dolarlık, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de 59 milyon 687 bin dolarlık ürün ihraç edildi.



Ocak-haziran döneminde diğer kalemlerden de 82 milyon 539 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.



"İHRACAT PERFORMANSI SEVİNDİRİCİ"



DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, 6 aylık ihracat performansının sevindirici olduğunu söyledi.



Şengel, "2017 yılının ilk 6 ayını kısmen bir toparlanmayla geçirdik. İnşallah bu yılın ikinci yarısında ihracat anlamında daha ciddi toparlanma bekliyoruz. Bölgedeki normalleşme ve Cazibe Merkezleri programının başlaması, yatırım anlamında bölgenin cazibesinin artmasına olumlu etki edecektir." dedi.



Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkenin Irak olduğunu belirten Şengel, İran, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın da en önemli pazarlar arasında yer aldığını kaydetti.