Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da demokrasi nöbeti

Elazığ, Bingöl ve Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam etti.

Elazığ 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan bu akşamki etkinlikler, Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından Elazığ Belediyesi mehteran takımı konser verdi, öğrenciler şiir okudu, 15 Temmuz belgeseli gösterildi.



İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, şehitler için dua etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan demokrasi nöbetine katılan vatandaşlar, FETÖ'nün hain darbe girişimini kınadı.



Vatandaşlardan Fethi Ahmet Kaya, 15 Temmuz gibi zalimce bir darbe görmediğini söyledi. Türk milleti var olduğu müddetçe hiçbir gücün ülkeyi yıkamayacağını vurgulayan Kaya, "Bunlar vatanımızı bölemezler, Allah onlara fırsat vermesin." dedi.



Resul Eser de vatana, millete sahip çıkmak için gerekirse her zaman nöbet tutmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Biz Suriye gibi olamayız, biz hiçbir devlet gibi olamayız. Bizim devletimiz tek devlet, bayrağımız ve vatanımız tektir. Biz kaçacak değiliz, çünkü biz Osmanlı torunuyuz. Biz bu vatanımızı bu topraklarımızı terk etmeyiz. Ne kadar tank olursa olsun onların önüne geçeriz." diye konuştu.



BİNGÖL



Bingöl'de yatsı namazının ardından Bingöl 15 Temmuz Diriliş Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu.



Demokrasi nöbetinin ikinci günü programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı, öğrencilerin yazdıkları kompozisyonları ve şiirleri okudu.



Bingöl Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi alanda vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbetini sürdürdü.



SİİRT



Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan ve vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı nöbet, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin durdurulup geri püskürtüldüğü eski Siirt Valiliği bahçesinde devam etti.



Nöbete, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, siyasi partiler ile kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



MARDİN



Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, farklı noktalara konulan "Şeref ve Demokrasi" anı defterine not düştü.



Kur'anı Kerimin okunmasıyla başlayan programda, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri konuşma yaptı, ilahiler seslendirildi, şehitler için dua edildi.



Demokrasi nöbetinin ikinci gününde de alanı boş bırakmayan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ aleyhine slogan attı.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu,Yeşilli ve Kızıltepe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları alanda kurdukları stantlarda, vatandaşlara çeşitli ikramda bulundu.



Mardin ve ilçelerindeki nöbet saat 24.00 itibariyle sona erdi.



BATMAN



Batman'da, darbe girişiminin birinci yılının ikinci gününde de vatandaşlar, demokrasi nöbeti için alanlardaki yerini aldı.



Demokrasi Meydan'ında Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Turgut Erhan, şehitler için dua etti.



Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "FETÖ'ye idam", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.



Etkinlikte, sanatçısı Orhan Doyan, "Dombra" ve "Türkiyem" şarkılarını Kürtçe seslendirdi.



Demokrasi nöbetlerine katılan 100 Türk Kızılayı gönüllüsü, alanda vatandaşların her türlü ihtiyacını karşıladı.



ŞIRNAK



Şırnak'ta, Karayolları Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu.



Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, sık sık tekbir getiren vatandaşlar, FETÖ aleyhine slogan attı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, alanda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.



Programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Nuri Nas, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.