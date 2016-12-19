Doğu teröre karşı kenetlendi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok il ve ilçede bölücü terör örgütü PKK’nın saldırılarına bugün de tepki yağdı.

Bingöl, Van, Hakkari ve Mardin'de bir araya gelen binlerce vatandaş, terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.



Bingöl merkez Yenişehir Mahallesi'ndeki Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" , "Vatan sana canım feda" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları atarak, terör örgütü PKK'yı ve hain saldırılarını kınadı.



Van'da İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına tepki amaçlı düzenlenen yürüyüşte de binlerce vatandaşlar terör örgütü PKK'yı protesto etti. Cumhuriyet Caddesi Soydan Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, tekbirler eşliğinde İki Nisan Polisevi önüne kadar yürüdü.



Mardin’de merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda toplanan vatandaşlar da, ellerinde Türk bayraklarıyla terör saldırılarına karşı tepkilerini ortaya koydu.



Diyarbakır ile Hakkari’nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde de teröre sessiz kalmayan on binler, saldırılarda şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar için dua etti.

Kaynak: AA