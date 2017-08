Doğu Karadeniz'den 108 ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz'den, bu yılın ocak-temmuz döneminde, 108 ülkeye, 802 milyon 496 bin doları aşkın ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den, bu yılın 7 ayında 802 milyon 496 bin 358 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.



Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat rakamının 821 milyon 359 bin 337 dolar olduğunu, buna göre yüzde 2,3'lük düşüş yaşandığını ifade eden Gürdoğan, ihraç edilen ürün sıralamasında, 483 milyon 666 bin 676 dolarla fındık ve mamullerinin birinci, 136 milyon 378 bin 714 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, 80 milyon 718 bin 273 dolarla madencilik ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.



Gürdoğan, ocak-temmuz döneminde bölgeden 108 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan olduğunu bildirdi.



Bölgeden 2017 yılında bir önceki seneye oranla en büyük ihracat artışı sağlanan ülkenin Fas olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, Fas'a ihracatın 35 bin dolardan 1,7 milyon dolara çıktığını, söz konusu ülkeye Trabzon'dan önemli miktarda balık yağı ihraç edildiğini belirtti.



FINDIK DIŞINDAKİ ÜRÜNLERİN İHRACATINDA YÜZDE 17,4 ARTIŞ



Gürdoğan, bölge ihracatında, ihraç fiyatlarının düşüklüğüne bağlı azalışlar yaşansa da düşüş oranının her geçen gün azaldığını, yılın üçüncü çeyreğinden sonra bölge ihracatının artış trendine gireceğinin açıkça görüldüğünü kaydederek, şöyle devam etti:



"Bunun yanında fındık dışındaki ürünlerin ihracatında yüzde 17,4'lik artış yaşanmaktadır. Ayrıca Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 170 oranında görülmekte olan artış, yılın kalan döneminde ihracatımıza artış olarak yansıyacaktır. Bölgeden yapılan ihracatımızda Güney Kore, Suudi Arabistan, İran, Peru, Hindistan, Danimarka gibi ülkelere yapılan ihracatımızda da yüzde 100 düzeylerinin üzerinde artışlar gerçekleştiği görülmektedir."



Bölge illerinden komşu ülkelere yapılan ihracattaki düşüşün de yıl sonuna kadar Sarp Sınır Kapısının tamamlanmasıyla artış trendine gireceğini umduklarını ifade eden Gürdoğan, "Çünkü kapıda yaşanan aşırı beklemeler maalesef ihracatımıza da olumsuz yansımaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesiyle ihracatçılarımız giriş çıkışlarını sorunsuz ve hızlı yapacak, bu sorundan dolayı ihracatını durduran firmalarımız tekrar sevkıyata başlayacaktır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi çok basit ve maliyetsiz yapılacak düzenlemeler ile ihracatçılarımızın sorunları çözülerek ihracatımızda çok büyük sıçramalar sağlanabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Gürdoğan, yıllardır yetkili makamlara ilettikleri yurt dışına çıkış yapacak ihraç yüklü taşıtlara ÖTV ve KDV muafiyetli akaryakıt verecek istasyonların bölgedeki sınır kapılarında da kurulması konusunda nihayet düzenleme yapılarak Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlandığını belirterek, bu vesileyle söz konusu istasyonların fiilen bölge sınır kapılarında kurularak faaliyete geçmesinin ihracata yapacağı katkının her kesim tarafından görüleceğini vurguladı.