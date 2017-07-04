Doğu Karadeniz'den 101 ülkeye ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den, bu yılın ocak-haziran döneminde, 101 ülkeye 701 milyon 145 bin 829 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2017'nin 6 ayında 101 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.



Bölgeden 701 milyon 145 bin 829 dolarlık ihracat yapıldığını açıklayan Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminde ihracat rakamının 737 milyon 152 bin 108 dolar olduğunu ve geçen yıla göre yüzde 4,9 düşüş yaşandığını aktardı.



Gürdoğan, ocak-haziran aylarında ihracatta ürün sıralamasında 425 milyon 834 bin 592 dolarlık fındık ve mamullerinin birinci, 120 milyon 110 bin 447 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve ve sebze ürünlerinin ikinci, 68 milyon 303 bin 851 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünlerinin ise üçüncü sırayı aldığını bildirdi.



Doğu Karadeniz'den 2017'nin altı ayında 101 ülkeye ihracat yapıldığına değinen Gürdoğan, en fazla ihracatın sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Fransa ve Gürcistan'a yapıldığına işaret etti.



Gürdoğan, en çok ihracatın yapıldığı bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatta yüzde 143 artış yaşandığını belirterek, "AB ülkelerine ihracatta kısmi düşüşler görüldü. Çin'e yapılan ihracatta yüzde 21, Güney Kore'ye yüzde 330, Suudi Arabistan'a yüzde 250, İran'a yüzde 117, Katar'a yüzde 100 ve Hindistan'a yapılan ihracatta ise yüzde 128 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.



ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÖLGE İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANACAK



Bölge ihracatında görülen düşüşün, önceki sezona göre ihraç fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak fındık ihracatındaki düşüşten kaynaklandığını vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:



"Fındık hariç tutulduğunda bölge ihracatında yüzde 25,5 oranında artış yaşandığı görülmektedir. 6 aylık verilerde fındık ihracatında sağlanan dövizde yüzde 14 oranında düşüş yaşanmasına rağmen, miktar bazında yüzde 2 artış oldu. Bölge illerinde diğer sektörlerde yaşanan ihracat artışları ile Rusya Federasyonu'na ihracatımızda yaşanan yüksek oranlı artışlar, önümüzdeki dönemde bölge ihracatına da artış olarak yansıyacağı öngörülmektedir."



DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, düşüş trendinin gelecek dönemde fındık dışındaki sektörlerde yaşanan yüksek oranlı artışlara bağlı olarak tekrar yükseliş trendine gireceğine inandığını belirtti.