Doğu Guta'daki katliamın bugünkü bilançosu 58 ölü

Esed rejiminin ve destekçilerinin Doğu Guta'daki farklı yerleşim yerlerine bugün düzenledikleri saldırılarda toplam 58 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçileri, BMGK'nın ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Rejim güçleri ve destekçileri, başkent Şam'da 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye Beyt Sava, Kefer Batna, El Aşari ve Misraba beldesine sabah saatlerinden hava ve kara saldırıları düzenledi.

Cisrin beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirirken Hammuriye'de 8, Haresta'da 9, Duma'da 2, Sakba'da ve Zemelka'da 3'er, Al Aşar ve Kefer Batna'da ise birer sivil, rejimin ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Böylece akşam saatlerinde de devam saldırılarla birlikte Doğu Guta'da bugün yaşamını yitiren sivil sayısı 58 oldu.

Esed rejimi, Duma ilçesine sabah saatlerinden bu yana çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Rejimin saldırılarından birinin Duma'daki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım konvoyundan gelen malzemelerin dağıtılması sırasında olduğu ve buradaki 2 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırılar sonucu yaralanan çok sayıda sivil ise kaldırıldıkları sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON 15 GÜNDE 814 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-4 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 756 sivil hayatını kaybetmişti.

Bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu Guta'da son 15 günde ölen sivillerin sayısı 814'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA