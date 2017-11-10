Doğu Guta'da bir bebek daha açlık ve ilaçsızlık nedeniyle öldü

Suriye'de Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde 14 aylık bir bebek ile bir genç, açlık ve ilaçsızlık nedeniyle öldü.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da açlık ve tıbbi yetersizliğe bağlı ölümler sürüyor. 14 aylık bebek ve bir genç, ablukanın son kurbanları oldu.



Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.



Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin Duma ilçesindeki sağlık merkezinden aldığı bilgiye göre, 14 aylık Mutasim Arbaş isimli bir bebek, yeterli beslenemediği ve tedavi edilemediği için dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Bu arada, sabah saatlerinde Hammuriye beldesinden yaşı bilinmeyen Üsame Teysir Hassun isimli genç de aynı nedenlerle yaşamını yitirdi.



Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.



Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.



Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, dünkü açıklamasında Doğu Guta'ya erişim izinlerinin olmadığını belirterek, yüzlerce hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 7 sivilin tahliye edilmediği için yaşamını yitirdiğini söylemişti.



Egeland, bu hastalardan 18'i çocuk olmak üzere 29'unun hayati riski bulunduğuna dikkati çekmişti.



