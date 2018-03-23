Doğu Guta'da 37 Sivil Yanarak Öldü
Esad Rejimi Doğu Guta'da sığınağa saldırdı
Esad Rejimi Doğu Guta'da sığınağa saldırdı 37 sivil yanarak öldü.
Kaynak: AA
Esad Rejimi Doğu Guta'da sığınağa saldırdı 37 sivil yanarak öldü.
Kaynak: AA
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