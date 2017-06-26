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26 Haziran 2017 09:59 | Son Güncelleme: 26 Haziran 2017 10:01

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Bölgede hava sıcaklığının sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 15, Tunceli'de 17 ve Iğdır'da 19 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı değerlendiriliyor.

Etiketler: hava sıcaklıklarıdoğu anadoluartışsıcak havameteoroloji


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