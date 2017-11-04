Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, sabah ve gece yaşanabilecek buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olunması isteniyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere, Ardahan'da 7, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, Erzincan'da 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Sıcaklık Iğdır ve Tunceli'de 2 derece olarak kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli ve Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Ağrı'da 13, Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.



