Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bölgede öğleden sonra Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 5, Kars'ta 6, Erzurum'da 9, Tunceli ve Ardahan'da 11, Erzincan'da 13, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Ardahan'da 23, Erzurum ve Kars'ta 24, Ağrı'da 28, Iğdır ve Erzincan'da 29, Tunceli'de 31 derece olacağı öngörülüyor.