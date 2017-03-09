Doğu Afrika'da milyonlarca kişi açlığın pençesinde

BM verilerine göre, Doğu Afrika ülkelerinde 23 milyon kişi gıda krizi nedeniyle açlıkla karşı karşıya. Kıtlık ve açlık kaynaklı ölümlerin başlaması bölge halkının geleceğiyle ilgili endişeleri arttırıyor.

Gıda krizi nedeniyle 23 milyon kişinin açlıkla yüz yüze geldiği ve kıtlık kaynaklı ölümlerin başladığı Doğu Afrika'da, uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde büyük bir felaket yaşanabilir.



Doğu Afrika'da kuraklığın ve iç savaşın yol açtığı gıda krizi, kıtlık ve açlık kaynaklı ölümlerin başlamasıyla yeni bir boyut kazandı.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Somali, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Cibuti, Sudan, Uganda ve Burundi gibi ülkelerde yaklaşık 23 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.



Gıda krizinin başlıca sebebini şiddetli kuraklık ve iç savaş oluştururken, ekonomik istikrarsızlık, yağış rejimindeki değişiklik ve göç trafiği de krizi tetikleyen etkenler arasında yer alıyor. Bölgede hayvan ölümlerine ve hasatın düşmesine bağlı olarak oluşan gıda fiyatlarındaki artış da devam ediyor.



SOMALİ'DE DURUM ÇOK KÖTÜ



Yaklaşık 26 yıldır ülkede süren iç savaşın neden olduğu zor koşullarda hayat mücadelesi veren Somali halkı, 2011'de on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kuraklık felaketinden sonra yeniden büyük krizle karşı karşıya kaldı.



Geçen hafta kuraklık sebebiyle "ulusal felaket" ilan edilen Somali'de, şu ana kadar 110 kişinin açlıktan öldüğü açıklandı. BM, ülke nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtirken, 2,9 milyon kişinin de "acil yardıma muhtaç" olduğunu bildirdi.



Ülkede temel insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli rakam yaklaşık 450 milyon dolar olarak açıklandı.



GÜNEY SUDAN'DA İÇ SAVAŞIN YARATTIĞI KITLIK



Zengin yeraltı kaynakları ve tarıma elverişli toprakları olmasına rağmen iç savaş sebebiyle büyük gıda krizi yaşayan Güney Sudan'da, 4,9 milyon kişi acil yardım bekliyor.



BM, çoğu çiftçi olan halkın iç savaş nedeniyle işsiz kaldığını ve tüm kaynaklarını tükettiğini kaydediyor. "İnsan kaynaklı kıtlığın" yaşandığı vurgulanan ülkenin Unity eyaletine bağlı iki bölgesinde yaklaşık 100 bin kişi yaşam savaşı veriyor.



Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Güney Sudanlılar komşu ülkelere sığınmaya da devam ediyor. Güney Sudan'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı 1,5 milyonu aştı.



ETİYOPYA'DA YÜZLERCE OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Son yıllarda kuraklıkla mücadele eden Etiyopya'nın doğu ve güney bölgelerinde, 5,6 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.



Yardım çalışmaları için 948 milyon dolara ihtiyaç duyulan ülkede, hükümet kuraklık bölgelerine yapılan yardımları arttırdı. Geçen ay Somali, Güney Ulusları ve Halkları ve Oromo eyaletlerine tonlarca yardım malzemesi ulaştırılırken, yine aynı bölgelerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan kişiler için 200 bin balya saman dağıtıldı.



Ülkede şu ana kadar 578 okulda eğitime ara verildi, 228 bin öğrenci kuraklık sebebiyle okullarına gidemiyor.



Kuraklığın en fazla etkinlendiği ülkelerden biri olan Kenya'da ise 2,7 milyon kişi kuraklık nedeniyle ve hasat miktarındaki düşüşten dolayı destek bekliyor.



Ekonomik ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Burundi'de 1,5 milyon, Sudan'da 3,6 milyon, Cibuti'de 200 bin, Uganda'da 1,6 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı var.



GIDA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ



Öte yandan, Doğu Afrika'da kuraklık nedeniyle son bir yılda gıda fiyatlarında yaşanan artış da krizin büyümesine sebep oluyor.



BM Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) verilerine göre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya'daki gıda fiyatları son bir yıl içinde rekor seviyelere yaklaştı.



Güney Sudan'da gıda fiyatları bir yıl öncesine göre yaklaşık 4 kat arttı. Bölgede yetersiz yağış nedeniyle otlaklar azalırken yaşanan su sıkıntısı da çiftçilerin hayvanlarını düşük fiyata satmasına sebep oldu. Küçükbaş hayvanların fiyatı bir yıl öncesine kıyasla Somali'de yüzde 60, Kenya'da yüzde 30 düştü.



TÜRK KIZILAYI'NDAN YARDIM KAMPANYASI



Doğu Afrika'da yaşanan insani drama sessiz kalmayan Türk Kızılayı ise bölge için yardım kampanyası başlattı.



Kuraklığın pençesindeki "Doğu Afrika'ya Umut Ol" kampanyası çerçevesinde tüm GSM operatörlerinden 2868'e "DOGUAFRIKA" yazıp mesaj yollayarak 10 lira bağışta bulunmak mümkün.