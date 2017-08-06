Doğru zirai ilaçlama arı ölümlerini engelledi

Tekirdağ'daki arı yetiştiricileri, "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" kampanyası ile tarım alanlarında doğru ilaçları kullanarak arı ölümlerini azalttı.

Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği ve Önder Çiftçi Projesi tarafından "Arıları seviyoruz, onlara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz" kampanyası ile bilinçlendirilen çiftçiler, tarım alanlarında doğru ilaçları kullanarak arı ölümlerini azalttı.



Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şakir Ada, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda yaşanan arı ölümlerinin nedenlerinden birinin de tarımda kullanılan yanlış zirai ilaçlar olduğun söyledi.



Arıların tarım alanları için ne kadar önemli olduğunu çiftçinin ayağına kadar gidip anlattıklarını belirten Ada, "Trakya denilince akla iki şey gelir, bir kanola, iki ayçiçeği. Kanola ilkbaharda arının gelişmesi için çok önemli bir yağlı tohum bitkisidir. Arının gelişmesinde çok önemi var. Polen kaynağı ve nektar kaynağı oluyor. Geçmiş yıllarda kanolada sorunlar yaşadık. Kanolaya atılan ilaçların arılara zarar veriyordu. Daha sonra Tarım İl Müdürlüğü ve Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği ile bir proje geliştirdik. Köy köy gezerek insanlara kanola ile arının veriminde yüzde 30 artış olduğunu anlattık. 'Bu bitki için arılara zarar vermeyen ilaç da var bunu kullanın' dedik. Çiftçimiz de bizim dediğimize uydu ve başarımız şu anda yüzde 100'e yakın. Şu anda çiftçimiz arılara zararı olmayan ilaç kullanıyor. Bu hem kanolada hem de balda verimi artırdı." diye konuştu.



"BÜTÜN ÇİFTÇİLER ARILARA ZARAR VERMEYEN İLAÇ KULLANSINLAR"



Artık bazı çiftçilerin arılar için konaklama yerleri yaptığını dile getiren Ada, "Trakya çiftçisi bilinçli artık. Arı olmadan ürünün olmayacağını bildiği için arıya zararlı ilaç kullanmıyor. Ülkemizdeki bütün çiftçiler arılara zarar vermeyen ilaç kullansınlar. Son yıllarda ayçiçeğinde arılara zararlı olan bir ilaç kullanıyordu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile çalışmamız neticesinde bu yasaklandı ve ayçiçeğinde artık kullanılmıyor. Arılara zararlı olan ilaçların yasaklanmasını sağladık. Artık çiftçiler arılara zarar vermeyen ilaç kullanıyor." dedi.



