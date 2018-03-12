Doğru dini bilgiyi Diyanet'ten öğrensinler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milletimize de buradan çağrıda bulunuyorum; onlar da uyanık olsunlar, teyakkuz halinde olsunlar. Doğru dini bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığından, ilahiyat fakültelerinden öğrensinler." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milleti Kur'an ve sünnet merkezli doğru dini bilgiyle buluşturduklarını belirterek, "Milletimize de ben buradan çağrıda bulunuyorum; onlar da uyanık olsunlar, teyakkuz halinde olsunlar. Doğru dini bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığından, ilahiyat fakültelerinden öğrensinler." dedi.

Erbaş, CNN Türk'te yayınlanan programda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının gerekliliğinin tartışıldığa ilişkin bir soru üzerine Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 90 bin cami ve 150 bine yakın personeliyle doğru dini bilgiyi ve doğru din hizmetini insanlara ulaştıran tek kurum olduğunu söyledi.

Erbaş, sivil toplum kuruluşlarının da Diyanet İşleri Başkanlığından gerçekten doğru bilgiyi hem öğrenme hem de ulaştırma noktasında istifade etmeleri gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Diyanet İşleri Yüksek Kurulunun bulunduğunu hatırlatan Erbaş, dini konularda sorulara cevap ve fetva verme noktasında en yüksek kurul olduğunu söyledi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun ürettiği bilgiyi vatandaşa ulaştıran birçok genel müdürlüğün bulunduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bundan sonra özellikle ilahiyat fakültelerimizle iş birliğimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor çünkü 100 kadar ilahiyat fakültemizin her biri binlerce öğrenci okutuyorlar, eğitiyorlar. Sadece öğrenci yetiştirme noktasında değil, ilahiyat fakültelerimizin öğretim üyelerine camilerimizin kürsüleri, minberleri, mihrapları açık. Onlardan daha çok istifade etmek istiyoruz. Gönlümüz istiyor ki kürsülerimizde, mihraplarımızda daha etkin ve yetkin hocalarımız, akademisyenlerimiz milletimizi dini bilgi konusunda bilgilendirsinler, eğitsinler. Buna çok ihtiyacımız var. "

"KENDİSİNİ DİNİ MÜBİN İSLAM'A ADAYAN VAKIFLAR VAR"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuoyunda cemaatlere ve tarikatlara karşı bazı endişelerin oluştuğu konusundaki bir soruya karşılık Erbaş, dini yapıları üçe ayırdığını ifade etti.

Eskiden beri kendisini dini mübin İslam'ın hizmetine adayan sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların olduğunu söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:

"Kur'an ve sünnet merkezli hareket ettikleri sürece milli ve manevi değerlerimize, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne dikkat ettikleri sürece biz bu çalışmaları değerli buluyoruz. İkincisi, dini istismar eden birtakım yapılar var. Ondan birtakım rant elde ediyor ya da benzeri birtakım çalışmalarla doğru bilgiden şaşmış, sahih bilginin dışına çıkmış birtakım yapılar var.

Onlarla ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak nerede yanlış yapıyorlar? Belki bunlar iyi niyetli de olabilir. İstismar etmediğini de düşünüyor olabilir. Bunlarla ilgili uyarılarımızı mutlaka yapmalıyız, yapmaya devam edeceğiz inşallah. Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuda çalışmalar yapıyor. Üçüncü bir konu var ki din istismarını aşmış, terör örgütü olmuş yapılar var. FETÖ ve DEAŞ gibi. Bunu açıkça söylüyoruz."

"MİLLETİ DOĞRU DİNİ BİLGİYE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, FETÖ'nün gelişim sürecinde kamuoyunu doğru bilgilendirmediğine ilişkin eleştirinin hatırlatılması üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığının elinden geleni yapmaya çalıştığını ancak her kurum gibi özeleştiri yaparak nerelerde eksikleri bulunduğunu anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de FETÖ gibi bir tehlikenin bir daha olmaması için milleti Kur'an ve sünnet merkezli doğru dini bilgiyle buluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, "Bununla ilgili gerçekten teyakkuz halindeyiz. Milletimize de ben buradan çağrıda bulunuyorum; onlar da uyanık olsunlar, teyakkuz halinde olsunlar. Doğru dini bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığından, ilahiyat fakültelerinden öğrensinler." ifadesini kullandı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ İL MÜFTÜLERİ TOPLANTISI YAPILACAK"

Bu konunun bir de güvenlik boyutu olduğuna dikkati çeken Erbaş, çarşamba günü 81 il müftüsüyle İl Müftüleri İstişare Toplantısı yapacaklarını bildirdi.

Erbaş, "Orada bir konferans planladık. Konferansın adı da 'Din istismarını nasıl önleyebiliriz ve güvenlik boyutu nedir?' Bunun artık güvenlik boyutuna gelmiş sürecini de takip etmek için Kamu Güvenliği Müsteşarımızı davet ettik. Birlikte çeşitli kurumlarla çalışıyoruz. Bu da en büyük örneğidir." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILACAK"

Erbaş, vatandaşların cemaatlerle ilgili merak ettiklerini kime danışabileceklerine ilişkin soruya, "Vatandaşlarımız, Din İşleri Yüksek Kurulu, il ve ilçe müftülükleri vasıtasıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ulaşabilirler." cevabını verdi.

"ALO 190 Dini Danışma Hattı"nın gelecek günlerde tekrar açılacağını bildiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Eğer basit bir soru ise orada hocamız cevabını verebilir. Ama müzakereyi ve araştırmayı gerektiren soruların anında cevaplarını vermeyeceğiz. Yazılı olarak onların adreslerine açıklamalı olarak göndereceğiz. Ama ben vatandaşlarımıza ve milletimize özellikle şunu tavsiye ediyorum. Böyle bir soru sormak istediğiniz zaman lütfen müftülüğümüze gidin müftümüz ile tanışın. Köydeyseniz imamımıza gidin. İmamımızla yüz yüze bu konuyu müzakere edin, o size anlatsın."

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışında da din hizmeti verdiğini aktaran Erbaş, yurt dışında 106 noktada temsilci olduğunu, 22 ateşe ve müşavirlik koordinatörlük kadrosu talep ettiklerini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ZOR DURUMA DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR"

Almanya'daki cami saldırılarına da değinen Erbaş, net bir bilgi olmamakla birlikte saldırıların terör örgütlerince yapılabileceğini ifade etti.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerinin ortak hareket ettiğine işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Onu net olarak bilemiyorum ama terör örgütleri olabilir çünkü Türkiye'yi zor duruma düşürmek istedikleri için oralarda daha rahat hareket ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Afrin'de bizim ordumuzun yapmış olduğu terör örgütlerini temizleme harekatının intikamını camileri bombalayarak, camileri tahrip ederek alıyorlar. Adeta intikam alıyorlar. Onun için bu terör örgütlerinin din ve inançla hiçbir alakasının olmadığını, tamamen dine karşı, Müslümana karşı olduklarını gösteren en önemli göstergelerdir bu olay. Bunun milletimizin dikkatini çekmesi gerekiyor. Onların gerçek yüzlerinin ne olduğunun ortaya çıktığının milletimizin net bir şekilde görmesini sağlayan olaylardır bunlar."