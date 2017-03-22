Doğar doğmaz iş sahibi oldu

Resmi açılışı 24 Mart'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle yapılacak Isparta Şehir Hastanesinde ilk bebek, şansıyla dünyaya gözlerini açtı.

Hastanenin yapımını üstlenen AKFEN Holding, 18 Mart'ta doğan ve "Ali" adı verilen bebeğin hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını karşılayacağını ve holding bünyesinde iş vereceğini açıkladı.



Isparta'da, AKFEN Holding tarafından 2 yıl önce temeli atılan, 225 bin metrekare alana kurulu Isparta Şehir Hastanesinin inşaatının tamamlanmasının ardından hasta kabulüne başlandı. 4 bloktan oluşan, 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı ve 1 milyar 150 milyon liraya mal olan hastanenin ilk bebeğini, 18 Mart'ta Ayşen Aslan dünyaya getirdi.



3 kilo 80 gram ağırlığındaki bebeğe "Ali" adı verildi. Hastanenin yapımını üstlenen AKFEN Holding de şehir hastanesinin ilk bebeği olmasından dolayı Ali bebeğin hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlendi. Ali bebeğe ayrıca, eğitimini tamamlamasının ardından holding bünyesinde iş garantisi de verildi.



ASLAN AİLESİNE MÜJDE



Aslan ailesine müjdeyi, AKFEN Holding Şehir Hastaneleri Genel Müdürü Uğur Kılınç verdi. Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart itibarıyla hastaları şehir hastanesine transfer etmeye başladıklarını, Ayşen Aslan'ın da acil doğum talebiyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.



Kendileri için 18 Mart'ın çok anlamı olduğunu dile getiren Kılınç, "Hem Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması hem de Ali bebeğin hastanemizin ilk bebeği olması dolayısıyla AKFEN Yönetim Kurulu Başkanımız Hamdi Akın Bey aileye bir hediye verdi. Ali bebeğin eğitim hayatı boyunca tüm masraflarını karşılıyoruz. Eğitim hayatı bittikten sonra da holdingde iş vereceğiz. İş garantisi var. AKFEN olarak Ali'nin hastanemizin ilk bebeği olması bizim için mutluluk ve gurur verici. Ali bebeğin şansı devam ediyor." diye konuştu.



Anne Ayşen Aslan da çok şaşırdığını, aynı zamanda da çok mutlu olduğunu dile getirdi.