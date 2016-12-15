Doğan Holding Ankara Temsilcisi tutuklandı

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, "terör örgütüne yardım ettiği'' iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Muratoğlu'nun ifade işlemleri sona erdi.



İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Muratoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA