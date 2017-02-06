Doğalgaz kısıntısı kalkacak
BOTAŞ tarafından, 25 Ocak'tan itibaren doğalgazdan elektrik üreten santrallere yönelik uygulanan yüzde 50 kısıtlama, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yarından itibaren kaldırılacak.
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın sabah itibarıyla doğalgazdan elektrik üretim santrallerine uygulanan yüzde 50 kısıntıya son verilecek.
Hava şartlarının normalleşmesiyle kaldırılması kararlaştırılan santrallere doğalgaz kısıntısına, soğuk hava nedeniyle konutlarda artan talebe cevap verebilmek amacıyla önlem olarak zaman zaman başvuruluyor.