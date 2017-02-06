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06 Şubat 2017 13:55 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2017 13:57

Doğalgaz kısıntısı kalkacak

BOTAŞ tarafından, 25 Ocak'tan itibaren doğalgazdan elektrik üreten santrallere yönelik uygulanan yüzde 50 kısıtlama, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yarından itibaren kaldırılacak.

Doğalgaz kısıntısı kalkacak

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarın sabah itibarıyla doğalgazdan elektrik üretim santrallerine uygulanan yüzde 50 kısıntıya son verilecek.

Hava şartlarının normalleşmesiyle kaldırılması kararlaştırılan santrallere doğalgaz kısıntısına, soğuk hava nedeniyle konutlarda artan talebe cevap verebilmek amacıyla önlem olarak zaman zaman başvuruluyor.

Etiketler: botaşelektrik santralleridoğalgaz kısıntısı


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