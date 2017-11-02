Doğal gaz daha da ucuzlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Uluslararası Doğal Gaz Kongresine katıldı.



Albayrak, "Artık, satıcılardan ziyade alıcıların piyasayı domine ettiği bir yöne doğru gidiyoruz ve Türkiye, bu piyasada daha aktif oluyor. Gaz inşallah daha da ucuzlayacak, şehirlerde hane halkı da sanayi de daha ucuz gaz kullanacak." şeklinde konuştu.



"İKİNCİ YÜZER LNG SANTRALİNİ DEVREYE ALIYORUZ"



Bakan Albayrak, "Depolama alanında da tarihi büyük adımlar atıyoruz. Kasım veya Aralık gibi ikinci yüzer LNG santralini devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı 2019'da bitiyor. 2021-22'de yıllık 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka bir yere gidiyor." dedi.



"İLK SONDAJ GEMİMİZLE 2018'DE DENİZ SONDAJI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Bakan Albayrak sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"İki gemiyle sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılarak envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimizle de Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz. Bu birilerini rahatsız ediyor, edecek."



"KİMSE AKDENİZ'İ KENDİ DENİZİ, ZENGİNLİĞİNİ KENDİ ZENGİNLİĞİ SANMASIN"



"Türkiye daha sondaj yapmadan, 'Türkler gaz buldu' yaygarası koparılmaya çalışıldı. Kimse Akdeniz’i kendi denizi, zenginliğini kendi zenginliği sanmasın." diyen Bakan Albayrak şunları söyledi:



"Türkiye olarak, gerek uluslararası hukuktan kaynaklı münhasır ekonomik alanlarımızda, gerekse KKTC’nin ruhsatlı sahalarında bu aramaları yapmaya devam edeceğiz. Allah nasip eder de o gazı bulursak, kimse merak etmesin, halkımızla bu müjdeyi de ilk biz paylaşacağız."





