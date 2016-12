Doğal depolarda saklanan lezzet "Sandıklı patatesi"

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyünde, mağaralarda saklanan tonlarca patates, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere bütün illere sevk ediliyor.

Türkiye'deki patates ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ilçede üreticiler, hasat ettikleri ürünleri Akin köyünün Çepişoğlu mevkisindeki dağların altında bulunan ve soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralara getiriyor. Ekim ayının başlarında getirilen yaklaşık 10 bin ton patates, mayıs ayının sonlarına kadar depoda kalıyor.



Yazın serin olan, kışın da sıcaklığını koruyan doğal depolarda kadın işçiler tarafından hazırlanan patatesler, başta İstanbul pazarı olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.



Akin köyü muhtarı Yusuf Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, depolardaki sıcaklığın hiç bir mevsimde değişmediğini, yaz ve kış 8 derecede kaldığını belirtti.



Dağın altında bulunan doğal mağara şeklindeki depolarda patatesin ekim aylarının başlarında geldiğini ifade eden Can, şöyle konuştu:



"Buradan da mayıs ayına kadar peyder pey işçilerin yardımı ile 3 aşamadan geçerek Türkiye'nin çeşitli pazarlarına gönderilir. Birinci aşamada, patatesler büyüklüklerine göre sınıflarına ayrılıyor. İkinci aşamada patatesler çuvala konuluyor. Üçüncü aşamada ise kamyonlara yükleniyor. Burada patateslerin sınıflarına ayrılmasında günlük yaklaşık 60 bayan iş imkanı buluyor. Evlerine ekmek götürüyor. Köyümüz Çepişoğlu mevkisinde 3 doğal soğuk hava depomuz mevcut. Bu 3 mağaranın toplam patates depolama kapasitesi 10 bin ton. Mağaraların en önemli özelliği yazın ve kışın içerdeki sıcaklığın artı 8 derece olmasıdır. Patatesin sağlıklı saklanabilmesi için uygun bir sıcaklıktır."



Can, "Şu an patatesin buradan çıkış fiyatı 1 lira 10 kuruş. Tabii pazarlarda değişik fiyatlara satılmakta." dedi.

Kaynak: AA