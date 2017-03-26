Doğa gönüllüsünün 'engel' tanımayan yolculuğu

Bedensel engeline rağmen bugüne kadar 15 eğitim yürüyüşünde 16 bin 825 kilometre katederek orman sevgisini anlatan gönüllü Veysel Sorhun, İzmir'den Kastamonu'ya uzanan bin 50 kilometrelik etapla 16. yürüyüşüne hazırlanıyor.

Yaklaşık 30 yıl önce İzmir'in Bornova ilçesindeki bir orman yangınından etkilenerek ormanların korunması ve yangınların önlenmesi konusunda gönüllü çalışmaya karar veren bedensel engelli Sorhun, 4 Mayıs'ta İzmir'den "16. Türkiye Bir Fidan Bir Damla Su Eğitim Yürüyüşü"ne başlayacak.



Sorhun, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Kastamonu ve ilçelerini kapsayan bin 50 kilometrelik yürüyüşü boyunca ziyaret ettiği yerleşim yerlerinde orman yangınları, kuraklık, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına dikkati çekip el ilanları ve broşür dağıtacak.



Sorhun, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, yetiştirme yurdunda büyüdüğünü, 8 yaşına kadar sağlıklı olan sağ bacağının, geç fark edilen kalça çıkığı ve yanlış tedavi sonucu 15 santimetre kısaldığını ve engelli kaldığını anlattı.



Yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra 15 Haziran 1987'de İzmir'de ayakkabı boyarken Bornova sırtlarında büyük bir orman yangını çıktığını dile getiren Sorhun, şöyle devam etti:



"Çok büyük bir yangındı. Ben 20 yaşındaydım, o yangında bütün İzmir ayağa kalktı, şehirdeki insanlar tedirgin oldu. Masmavi gökyüzü siyaha boyandı. Boya sandığını bir esnafa bıraktım, itfaiye aracının arkasına bindim, yangın yerine gittim. Sanki kıyamet gibiydi, 'Manisa da yanıyor' dediler. Bunun üzerine yürüyerek Manisa'ya gittim, orada yangın yoktu. O gün ilk yürüyüşümü yaptım, durdum düşündüm, 'Ben engelliyim ama engelimin arkasına saklanmayacağım, benim de yapacağım bir şeyler var' dedim ve yürüyüşlere başladım."



"ADIM ORMAN BABA KALDI"



Ormanda yürümenin tehlikeli olabildiğini, geceleri yönünü yıldızlara bakarak bulduğunu, gündüzleri ise ağaçların yosun tutan tarafına baktığını anlatan Sorhun, 30 yıldır yaptığı yürüyüşlere birçok unutamadığı anı biriktirdiğini de söyledi.



Datça'da ormanda yürürken, düğünde takılan altınları gasp etmek için ormanda alıkonan yeni evli çifti kurtardığını dile getiren Sorhun, Tokat'ta yaptığı bir yürüyüşte de dönemin valisi rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile karşılaştığını aktardı.



Sorhun, Vali Yazıcıoğlu ile aralarında bir dostluğun oluştuğunu, kendisiyle iki kez daha karşılaştıklarını belirterek, "Bana 'Orman Baba' derdi. Adım öyle kaldı." dedi.



Sorhun, 1999 yılında Ankara'ya yaptığı yürüyüşte dönemin Orman Bakanı Nami Çağan ile tanıştığını, ormanla ilgili çaba ve duyarlılığının takdir edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bakan bey bana plaket verdi. Ayrıldıktan sonra beni sormuş, işsiz olduğumu söylemişler. İzmir'e dönünce bir yazı geldi, orman bölge müdürlüğüne çağırdılar. Gittim orman bölge müdürlüğü bünyesinde iş teklif ettiler. Kabul etmedim, gönüllüsü olduğum bir kuruluşta çalışamam, ben bu işi kabul edersem yarın herkes yola düşer, 'gönüllüyüm' diye iş ister."





