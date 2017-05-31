Diyarbakır'daki terör operasyonunda 3 asker şehit oldu

Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, biri yaralı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 ilçedeki 104 kırsal mahallede 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.



Operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı.



Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı.



Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 asker müdahaleye rağmen şehit düştü.



Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yaralı ele geçirildi.



Bölgede operasyon sürüyor.