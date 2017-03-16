Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla 18 kırsal mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı son buldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirmesi amacıyla düzenlenen "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nun başarıyla devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, operasyon bölgelerinde halkın can ve mal güvenliğini sağlaması için Lice'nin 18 kırsal mahallesinde vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart saat 05.00'ten itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Mart saat 07.00'den itibaren kaldırıldığı kaydedildi.