Diyarbakır'da vatandaşlara ücretsiz çorba

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kentin üç noktasına kurulan "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün bin 600 kişiye ücretsiz çorba veriliyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince üç noktaya kurulan "İkram Çeşmesi"nden vatandaşlar, ücretsiz çorba alma imkanı buluyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Cumali Atilla tarafından kente yapılan hizmetler sürüyor.



Bu kapsamda Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi Diş ve Eğitim fakülteleri olmak üzere 3 noktada kurulan "İkram Çeşmesi" ile hafta içi her gün bin 600 vatandaşa sıcak çorba veriliyor.



Vatandaşlardan Osman Özgeç, çorba hizmetini çok beğendiğini, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.



Eşinin 15 gündür hastanede yattığını ifade eden Özgeç, şöyle konuştu:



"Cumartesi ve pazar hariç her sabah gelip çorba alıyorum. İmkanı olmayan hastalara da götürüyorum. Hastanedeki çoğu kişi, eline 3-4 kase çorba alıyor. Eşim hiçbir şey içemiyor. Boğazına 'ışık hastalığı' diye bir tanı konulmuş. Her gün kesinlikle ona bir veya iki kase çorba içiriyorum. Sabahları yüzlerce kişi akın ediyor bu çeşmeye."



Babası hastanede tedavi gören Aydın Boğatekin de her sabah çeşmeden çorba aldıklarını belirtti.



Bu hizmetin başka yerlerde de verilmesi gerektiğini kaydeden Boğatekin, "Sabahları evde kahvaltı yapmaya fırsatım olmuyor, buraya gelip çorba içiyorum. Önceden baktığımda, ikram çeşmesi yazıyordu, 'Bu ne ikramıdır?' diye sordum, 'Çorba ikramıdır' dediler. Ben de içtim ve çorbası çok güzeldi." ifadelerini kullandı.



Haydar Zengin ise 3 gündür her sabah çorba içtiğini, daha sonra arkadaşlarına da götürdüğünü dile getirerek, "Hepimiz yapılan bu tür hizmetlerle yaşamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA