Diyarbakır'da üniversite öğrencileri teröre karşı bilgilendiriliyor

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DÜ yerleşkesinde kurulan stantta yeni kayıt yaptıran öğrencilere terör ve suç örgütlerinin ağına düşmemeleri için bilgi veriyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde kurulan stantta üniversiteye kayıt yaptıran öğrencileri terör ve suç örgütleri konusunda bilgilendiriyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Faaliyetler ile Öğrenci Faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli polisler, üniversite yerleşkesinde öğrenci kayıt biriminde kurulan stantta, üniversiteye kayıt yapmaya gelen öğrencileri ve velileri karşılayarak onlara ikramda bulunuyor.



Polisler, öğrencilere terör ve suç örgütlerine yönelik bilgi içeren broşürleri dağıtarak, bu örgütlere karşı kendilerini nasıl koruyacakları konusunda bilgi veriyor.



"Binlerce yıllık geçmişinde farklı inançları, kültürleri hoşgörüyle bir arada tutan, sevginin simgesini surlarında taşıyan peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'a hoş geldiniz." ifadeleri ile başlayan broşürde, şunlar yer alıyor:



"Unutmayalım geleceğiniz, geleceğimizdir. Hayatınızdaki bir hatanın, tüm doğrularınızı götürmesine izin vermeyin. Sevgili gençler, uzun ve zorlu bir maratonun sonunda 'Ben bir üniversite öğrencisiyim' diyebilmenin haklı gurur ve heyecanını yaşıyorsunuz. Geleceğinize yön verecek olan büyük beklenti ve heyecanla ilk adımı attığınız üniversite hayatınızın suç örgütleri tarafından karartılmasına izin vermeyin. Geleceğinizi ve büyük umutlarla sizleri üniversiteye gönderen ailenizin hayallerini, kendi ellerinizle yok etmemek için suç örgütlerine ve sizlere masumane görünen yollarla yaklaşmalarına karşı dikkatli olun."



Broşürde, suç örgütlerinin gençleri, kendilerini değerli hissedeceği ve sorumluluklar yükleyeceği bir arkadaş grubu içerisine çekerek düşüncelerini değiştirmek için yoğun çaba gösterdiği vurgulandı.



Düşünceleri değişen gençlerin davranışlarının da değişeceği kaydedilen broşürde, yaşanan bu süreç sonrasında suç işlemeyi meşru olarak görmeye başlayan gençlerin hayatlarının ve geleceklerinin suç örgütleri tarafından yok edildiğine dikkat çekildi.



Öğrenci velisi Ejder Güven, emniyetin böyle bir çalışma yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Diyarbakır'ın tanıtılması açısından emniyetin böyle bir çalışma yapması faydalı olmuş. Bir öğrencinin nelere dikkat etmesi, nerelerde kalması ve yanlış insanlarla tanışmanın verebileceği zararlar hakkında bilgi veriliyor." dedi.



Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenci Zülfü Özdoğan, uygulamanın olumlu bulduğunu, özellikle dışarıdan gelen öğrencilere kayıt ve sonraki aşamalarda nelere dikkat edileceği konusunda faydalı bilgilerin verildiğini aktardı.



