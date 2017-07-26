Diyarbakır'da terörle mücadele

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, yol kenarına PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı kontrollü infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Sur kırsalındaki Karpuzlu Mahallesi sınırlarında karayolunun kenarına terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaştı.



Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmada, toprağa gömülü 2 bidon içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.



Savcılığın talimatıyla delil niteliğindeki bulgular muhafaza altına alındı. El yapımı patlayıcı kontrollü imha edildi.