Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 1 polis şehit

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir polis memuru şehit düştü, 9 polis yaralandı, PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbarı çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere 06.00 sıralarında operasyon düzenlendiği bildirildi.



"PKK/KCK mensubu bir şahsın yakalanması amacıyla Kayapınar Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir adrese güvenlik güçlerimiz tarafından giriş yapıldığı esnada çatışma çıkmış, çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 10 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yaralılar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, ağır yaralanan güvenlik görevlimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışma sonucunda PKK/KCK terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit güvenlik görevlimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz."



Açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve teröristle mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.



