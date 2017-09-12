Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Dicle ilçesinin Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri kırsalı ile Kulp'un Alaca köyüne bağlı Şenyayla mezrasının Hazneki Tepe mevkisinde faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların tahrip edilmesi amacıyla 8 Eylül'de başlatılan operasyon dün başarıyla tamamlandı.



Aşağıtaşağıl ve Taşağıl köyleri kırsalındaki aramalarda 3 bidon içerisinde 2 terörist kıyafeti, 179 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 50 M-16 piyade tüfeği fişeği, Biksi makineli tüfek fişeği, küçük tüp, 2 şemsiye, 3 ızgara, çanta, panço, yağmurluk, 400 metre kablo, 16 pil ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kulp'taki Hazneki Tepe mevkisinin doğusundaki ağaçlık alanda tespit edilen teröristlere yönelik dün düzenlenen yakın hava destekli operasyonda sıcak temas sağlanması sonucu bir terörist etkisiz hale getirildi. Aramalarda bulunan Biksi makineli tüfek, bu silaha ait 200 fişek, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 ateşleme düzeneği, 5 sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesine el konuldu.