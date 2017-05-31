Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın 6 ilçesindeki 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs saat 22.00'de başlatılan operasyon kapsamında 5 köy ve mezralarındaki 10 ev ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 100 gram plastik patlayıcı, 51,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



31 yol kontrol noktasındaki kontrollerde yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 kişi Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasının ardından serbest bırakıldı.



Teröristlere ait sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 22 mutfak tüpü, 10 silikon, 20 koli bandı, terörist kıyafeti bulunurken, 100 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi.



Teröristlerle sağlanan sıcak temas sağlanırken, açılan ilk ateş sonucu 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.



Narko-terörizmle mücadele kapsamında 186 bin 200 kök kenevir, su motoru, jeneratör ele geçirilirken, kenevirler savcılığının talimatıyla imha edildi. Olayla ilgili şüpheli bir şahıs gözaltına alındı.