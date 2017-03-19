Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerindeki 10 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice'nin Birlik, Şenlik, Abalı, Çeper, Erginköy, Tuzlaköy köyleri ile Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı köyünde saat 20.00'den geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.