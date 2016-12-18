Diyarbakır'da 21 köyde sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya düzenlenecek olan operasyonlar sebebiyle, güvenlik açısından Diyarbakır'ın bazı ilçelerine bağlı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada Lice, Hani, ve Karaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereği sivil vatandaşların zarar görmemesi için Lice'nin Güçlü ve Gökçe köyleri, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan köyleri ile Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat köylerinde 18 Aralık saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği kaydedildi.



SİLVAN'A BAĞLI 14 KÖYDE



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.



Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur, güvenlik, emniyet ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince saat 06.00'dan itibaren geçerli olan yasağın ikinci bir duyuruya kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA