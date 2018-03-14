Diyarbakır'da şehitler için tören düzenlendi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık ile jandarma uzman çavuşlar Kadir Çakı ve Fatih Uysal için tören düzenlendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık ile jandarma uzman çavuşlar Kadir Çakı ve Fatih Uysal için tören düzenlendi.

General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Daha sonra şehitlerden Ufacık'ın cenazesi Konya, Çakı'nın naaşı Amasya ve Uysal'ın cenazesi Antalya'ya uğurlandı.

Törene, şehitlerin yakınları, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile kamu kurumlarının temsilcileri ve askerler katıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.