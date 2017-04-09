Diyarbakır'da şehitler için mevlit okutuldu

Diyarbakır'da terör saldırılarında şehit edilen güvenlik güçleri ile 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce merkez Yenişehir ilçesindeki Kurtoğlu Lojmanları Camisi'nde mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.



İlahilerin seslendirildiği mevlit programında tüm şehitler için dua edildi.



Mevlide, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, güvenlik güçlerinin eş ve çocukları, şehit yakınları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı.



Mevlit sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu.