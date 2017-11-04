Şehit polis Ahmet Alp Taşdemir için tören

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir için tören yapıldı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde dün terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen polis Ahmet Alp Taşdemir için tören düzenlendi.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğündeki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, görev arkadaşları tarafından katafalka konuldu.



Ardından polislik görevini 6 yıldır başarıyla sürdüren Taşdemir’in öz geçmişi okundu ve dua edildi.



Özel harekat polisi meslektaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına alınan şehit polisin naaşı, toprağa verilmek üzere Manisa’nın Salihli ilçesine uğurlandı.



Bir süre aracın arkasından yürüyen şehidin eşi Yeşim Taşdemir’in kucağında taşıdığı 1 yaşındaki kızı Esma’nın ağlaması üzerine, "Ağlama kızım bugün babanın düğün günü. Bugün ağlamayacağız, başımız dik yürüyeceğiz, gururla, onurla, metanetle kimseyi sevindirmeyeceğiz. Vatan, bayrak sağ olsun." dediği duyuldu.







Törene, şehidin ailesinin yanı sıra, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, askeri erkan ve emniyet mensupları katıldı.



Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dün, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmiş, bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı esnada el bombası atılması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Taşdemir, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.



İMAM BABA OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ CUMA NAMAZI ÖNCESİ ALDI



Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in şehadet haberi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan babasına dün cuma namazı öncesi ulaştı.



Selçuk ilçesinde yaşayan şehidin babası İbrahim Taşdemir'e oğlunun şehadet haberi, imam olarak görev yaptığı İsabey Camisi'nde, cuma namazı öncesinde yetkililer tarafından verildi.



Yaklaşık iki yıldır burada görev yapan Taşdemir, cuma namazı çıkışında vatandaşların taziyelerini kabul etti.







Baba Taşdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadın yüzyıllar boyunca hilal ve ezanı yücelttiğini belirterek şöyle konuştu:



"Bu ezan ve bayrak, necip milletin omuzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda Rabbim bizi şereflendirmişti, şehit olarak ölümüyle de yine şereflendirdi. Bunun için ben Rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum."



Bu arada baba Taşdemir'in evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.



Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in 6 yıldır polis olarak görev yaptığı, bir yıl önce bir kız çocuğunun dünyaya geldiği ve kısa süre önce de ev aldığı öğrenildi.