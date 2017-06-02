Diyarbakır'da şehit aileleri ve gazilere iftar

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.



Aksoy, Diyarbakır Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.



Şehit ve gazi ailelerinin sorunlarıyla ilgilenme noktasında devletin bütün kurumlarının kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Aksoy, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine, onların sorunlarının çözümüne ve her türlü desteği vermek bizim görev ve sorumluluğumuzdur." dedi.



Terör konusunda bütün kurumların uyum içinde ve kararlı şekilde mücadele ettiklerini anlatan Aksoy, terörü en kısa sürede bitirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Aksoy, terörle mücadele konusunda her noktada büyük bir kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirerek, "Polisimiz, askerimiz, korucumuz ve tüm güvenlik birimlerimizle halkımızdan aldığımız destekle terörle olan bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.



Şehit yakınları, gaziler ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.



İftar programına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları da katıldı.