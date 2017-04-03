Diyarbakır'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis yaralandı, 1 kişi öldürüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peyas Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.



Araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı, 1 kişi öldürüldü. Olay yerinden kaçan diğer zanlı ise düzenlenen operasyonla yakalandı.



Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Öte yandan, zanlıların kullandığı araçta uyuşturucu bulunduğu öğrenildi.