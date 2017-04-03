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03 Nisan 2017 07:49 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2017 07:50

Diyarbakır'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis yaralandı, 1 kişi öldürüldü.

Diyarbakır'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peyas Mahallesi’nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı, 1 kişi öldürüldü. Olay yerinden kaçan diğer zanlı ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, zanlıların kullandığı araçta uyuşturucu bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: şehitdiyarbakır


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