Diyarbakır'da polise saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı terör saldırısında 3 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Saldırıda 3 polis şehit düştü, 3 polis yaralandı.

YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI



Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Saldırının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ile Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık incelemelerde bulundu.



Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

MEZARLIK DUVARININ OLDUĞU BÖLGEYE BOMBA YERLEŞTİRİLMİŞ



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, çevik kuvvet polis ekibini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi suretiyle bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.



Terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü inceleme başlatıldığı kaydedildi.