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20 Haziran 2017 17:26 | Son Güncelleme: 20 Haziran 2017 17:27

Diyarbakır'da zırhlı polis aracıyla ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zırhlı polis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Diyarbakır'da zırhlı polis aracıyla ticari araç çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayacık köyü mevkisinde zırhlı polis aracı ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ticari araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 polis yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Etiketler: polis aracı kazaDiyarbakır'da trafik kazası


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