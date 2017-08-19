Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hani ilçesinin güneydoğu kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.



Operasyonda, Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çatışma yaşandı.



Çatışmada bir terörist, M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 2 el bombası ve el telsizi ile etkisiz hale getirildi.