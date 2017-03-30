Diyarbakır'da PKK cephaneliği bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Sur ilçesinde metruk bir binada mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, metruk bir binada mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, dün Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde metruk bir binada arama yaptığı bildirildi.



Aramada, 42 anti personel roketatar ve 8 anti tank roketatar mühimmatı, 48 roketatar sevk fişeği, 4 bin 181 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, ekiplerin soruşturmayı derinleştirmesi sonucunda mühimmatların metruk binaya gömülerek yerleştirilmesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen biri yaşı küçük olmak üzere 2 şüpheli şahsın ikametlerinde gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.