Diyarbakır'da panzer onarımı sırasında patlama

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde meydana gelen patlamada bir sivil personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içerisindeki Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde saat 10.47'de panzer aracının tamiri esnasında nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.



DİYARBAKIR'DA PATLAMA: 1 ÖLÜ



Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Patlamada, bir sivil personel kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın tedavileri ise sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır."



BİNA KISMEN ÇÖKTÜ



Öte yandan, patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluştu.



Polis ekipleri, gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.



SOYLU: BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Emniyetinin Çevik Kuvvet biriminin bir kademesinde, demirbaşların tamir, bakımının yapıldığı sırada bir patlama olduğunu belirterek, "Bir kişi enkaz altında. AFAD yaşadığını söylüyor. Bir ağır yaralı var. Bir de sayısını henüz bilmiyoruz hafif yaralılar var. Geçmiş olsun." dedi.



Soylu, Tuzla'da iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Diyarbakır'daki patlamaya ilişkin bilgi verdi.



Patlamanın, Diyarbakır Emniyetinin Çevik Kuvvet biriminin bir kademesinde, demirbaşların tamir, bakımının yapıldığı sırada meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:



"Dışarıdan bir müdahale var mı, yok mu diye arkadaşlarımız bakıyorlardı. Şu anda dışarıdan bir müdahale olmadığı, tamir esnasındaki araçtan kaynaklanan bir patlamanın olduğu... Bir kişi enkaz altında. AFAD yaşadığını söylüyor. Bir ağır yaralı var. Bir de sayısını henüz bilmiyoruz hafif yaralılar var. Geçmiş olsun."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u telefonla arayarak Bağlar ilçesindeki patlamaya ilişkin bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da, çevik kuvvet bakım onarım binasında sabah saatlerinde patlama yaşanmasının ardından Vali Aksoy'u telefonla aradı. Aksoy, olaya ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.



