Operasyon tamamlandı

Lice ve Hazro'nun 12 mahallesinde uygulanan yasak sona erdi.

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerindeki 12 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice'nin Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu köyleri ile Hazro'nun Çitlibahçe köyünde 2 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının 09.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.