Diyarbakır'da markete bombalı saldırı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir markete bombalı saldırı düzenlendi. Olay da can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi 402. Sokak'taki bir markete teröristlerce el yapımı patlayıcı ve havai fişekli saldırı yapıldı.



Marketin içinde bir çalışan ile bir müşterinin bulunduğu esnada yapılan saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde büyük hasar oluştu.



Markette incelemesini sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.