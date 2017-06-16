Diyarbakır'da huzur uygulaması

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.



Sur'da suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Asayiş Şube Koordinesinde, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya 200 personel katıldı.



Ekipler, 30 ayrı noktada umuma açık yerleri denetlerken, şüphelilerin genel bilgi taraması ile üst araması yapıldı.



Öte yandan uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla metruk binalar kontrol edildi.



Uygulamada, hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.