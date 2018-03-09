Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması

Diyarbakır'da 600 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranan, uyuşturucu satışı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik ve Benusen mahallelerinde uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve terör ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya 600 polis katıldı.

Ekipler, 10 umuma açık iş yeri, 3 internet kafe ve bir parkı denetledi, şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı, bazı araçlarda da arama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 565 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 819 kişi kontrol edildi, 241 araç denetlendi, 29 araç sorgulandı, yoklama kaçağı 7 kişiye ilgili yasa gereği tebligat yapıldı.



