Diyarbakır'da F-16 düştü

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'da bir F-16 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu dönüşünde bilinmeyen bir nedenle düştüğünü, pilotun olaydan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi askeri uçak eğitim uçuşunu tamamladı.



Uçak dönüşü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı köyü yakınlarında düştü.

Pilot yüzbaşı Şefika Burcu, kazadan fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. Pilot tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğü değerlendiriliyor.

"HENÜZ SEBEBİ BİLİNMİYOR"



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığından, Diyarbakır'da düşen savaş uçağına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



"Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet F-16 tipi savaş uçağı, saat 19.30 sularında eğitim uçuşu dönüşünde piste iniş için yaklaşırken, Diyarbakır Hava Meydanı'na yaklaşık 1,5-2 mil mesafedeyken henüz bilinmeyen bir sebepten düşmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada, pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Açıklamada, kaza nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA