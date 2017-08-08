Diyarbakır'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü El Nusra'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri operasyon düzenledi.



Belirlenen adreslere yapılan operasyonda terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, evlerde ele geçirilen dijital verilere el konuldu.